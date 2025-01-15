Андрей Воробьев встретился с участниками СВО в военном госпитале Солнечногорска

Участники специальной военной операции, которые находятся на лечении в военном госпитале Солнечногорска, встретились с губернатором Подмосковья. Андрей Воробьев отметил, что такие встречи очень важны — они помогают узнать, какая еще помощь нужна ребятам.

«Сегодня мы приехали в военный госпиталь Московского военного округа в Солнечногорске. Здесь проходят лечение и реабилитацию участники СВО. Сейчас тут более 300 бойцов, в том числе из Московской области», — написал Воробьев в своем Telegram-канале .

«Два года назад ребята рассказали, что не хватает КТ, этот вопрос мы решили вместе с Минобороны. Были и другие просьбы, касающиеся ремонта жилья и восстановления документов, — их мы тоже уладили», — сказал глава региона.

Военный госпиталь работает с 1949 года. Сначала он располагался во Владимирской области, позже переехал в Подмосковье. Уже почти 30 лет здесь помогают ветеранам и участникам боевых действий со всей России.

Врачи госпиталя регулярно ездят в зону СВО и там, порой под обстрелами, проводят сложные операции и выхаживают ребят. Андрей Воробьев поблагодарил руководителя учреждения Богдана Стеценко и его команду за самоотверженный труд.