Андрей Воробьев рассказал о системе поддержки бойцов СВО в Подмосковье

На расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей в разных регионах. О том, как эта система развивается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Участники встречи говорили о том, какие меры уже работают и что еще нужно сделать, чтобы помощь была эффективной и доступной.

«В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаем систему „одного окна“ — чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной», — отметил Андрей Воробье.

Сегодня через государственный фонд «Защитники Отечества» и многофункциональные центры можно оформить около 40 федеральных услуг, а региональный пакет включает примерно 35 мер.

Это не только выплаты и программы реабилитации, но и приоритетное зачисление детей бойцов в детские сады, бесплатные кружки и лагеря отдыха.

«Наша цель — сделать помощь проактивной, чтобы герой или семья не бегали по инстанциям, а получали все автоматически», — подчеркнул губернатор.

Отдельный акцент делают на восстановлении здоровья бойцов. В регионе работают три ключевых центра. «Ясенки» в Подольске специализируется на реабилитации после ранений, Центр имени Мещерякова в Сергиевом Посаде помогает тем, кто потерял слух или зрение, а «Протэкс-Центр» в Коломне занимается протезированием и адаптацией.

Большое внимание уделяют и адаптации военнослужащих к мирной жизни. Ветераны осваивают новые профессии, проходят обучение по программам «Время героев» и «Герои Подмосковья», получают помощь в трудоустройстве.

Решаются и бытовые вопросы: при содействии фонда в домах устанавливают пандусы и подъемники, а также проводят перепланировки — особенно там, где нет лифтов и требуется создать безбарьерную среду.

«Мы делаем все, чтобы каждый герой, вернувшийся с фронта, чувствовал нашу поддержку», — заключил Андрей Воробьев.

