Андрей Воробьев рассказал о системе поддержки бойцов СВО в Подмосковье

На расширенном заседании комиссии Государственного совета Российской Федерации обсудили поддержку участников специальной военной операции и их семей в разных регионах. О том, как эта система развивается в Подмосковье, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Участники встречи говорили о том, какие меры уже работают и что еще нужно сделать, чтобы помощь была эффективной и доступной.

«В Подмосковье для участников СВО и их семей мы создаем систему „одного окна“ — чтобы поддержка была простой, понятной и своевременной», — отметил Андрей Воробье.

Сегодня через государственный фонд «Защитники Отечества» и многофункциональные центры можно оформить около 40 федеральных услуг, а региональный пакет включает примерно 35 мер.

Это не только выплаты и программы реабилитации, но и приоритетное зачисление детей бойцов в детские сады, бесплатные кружки и лагеря отдыха.

«Наша цель — сделать помощь проактивной, чтобы герой или семья не бегали по инстанциям, а получали все автоматически», — подчеркнул губернатор.