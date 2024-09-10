Андрей Воробьев прибыл в Раменское после атаки беспилотника на многоэтажку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 10 сентября прибыл в Раменское, где беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом. Жертвой удара стала женщина.

«По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», — сообщал ранее глава региона.

Погибшей женщине было 46 лет. Также Воробьев обращал внимание, что данные о гибели девятилетнего ребенка не подтвердились.

В пунктах временного проживания, по последней информации, находятся 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.