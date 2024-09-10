Андрей Воробьев прибыл в Раменское после атаки беспилотника на многоэтажку
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утром 10 сентября прибыл в Раменское, где беспилотник атаковал жилой многоэтажный дом. Жертвой удара стала женщина.
«По уточненным данным, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Все они госпитализированы в Раменскую больницу», — сообщал ранее глава региона.
Погибшей женщине было 46 лет. Также Воробьев обращал внимание, что данные о гибели девятилетнего ребенка не подтвердились.
В пунктах временного проживания, по последней информации, находятся 43 человека. Всех разместили и организовали горячее питание.
Волонтеров в Химках наградили за помощь бойцам СВО
Спортплощадку и скейт-парк открыли в парке Захарово в Одинцовском округе
Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 12 сентября
«Услышали жужжание, а потом был удар». Житель дома в Раменском рассказал об атаке БПЛА
Более 32 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города в Чехове
Пункты временного размещения открыли в Раменском для пострадавших от атаки БПЛА
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте