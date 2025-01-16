Андрей Воробьев навестил в госпитале бойца СВО из Ленинского округа

Глава округа Станислав Каторов отметил, что Роман сейчас проходит реабилитацию в госпитале. Его уже навещали супруга и мать, а сам он с нетерпением ждет встречи с дочерьми. В связи с этим Андрей Юрьевич предложил организовать транспорт для его семьи.

Как уточнили в пресс-службе, на данный момент в госпитале проходят лечение и реабилитацию более 300 участников специальной военной операции. Губернатор пообщался с военнослужащими, ответил на их вопросы и поблагодарил медицинский персонал за труд. Также он обсудил планы по развитию инфраструктуры, включая строительство дорог в Ленинском округе.

«Мы сейчас работаем над Володаркой, чтобы устранить пробки, и строим концессионную дорогу — ЮЛА. Первую часть планируем открыть в следующем месяце, а полностью завершим в конце года. Ленинский городской округ является самым быстрорастущим у нас. Также мы запустили Мытищинскую хорду и сейчас реконструируем Афанасовское шоссе, расширяя его до четырех полос», — рассказал губернатор жителю округа.