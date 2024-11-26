Аналитик Подберезкин заявил, что передача THAAD не поможет Украине

Если американцы передадут Украине свои комплексы THAAD, это не поможет ей противостоять «Орешнику» и не изменит ситуацию. Такое мнение выразил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Он подчеркнул, что американский комплекс является аналогом российского С-400. В США их очень мало, кроме того, они стоят миллиарды.
Но в любом случае THAAD не справятся с перехватом баллистических ракет, потому что просто для этого не предназначены, подчеркнул Подберезкин. Он добавил, что это ничем не поможет и будет пустой тратой средств.
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