Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский прокомментировал слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Сиверы о том, что Россия одерживает победу в конфликте с Украиной. Об этом написал RT .

На взгляд российского аналитика, это заявление является достаточно серьезным показателем того, что на Западе понимают о невозможности осуществления прежнего плана победы над Россией.

«Постепенно на Западе начинают признавать очевидное, что, во-первых, прежний план о победе над Россией в военном конфликте явно уже неосуществим, он провалился», — сказал собеседник.

Он напомнил о том, что Польша активнее других стран осуществляла военную поддержку Украине, а также призывала западных коллег к ее увеличению.