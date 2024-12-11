Аналитик Коновалов назвал ложными сообщения о производстве оружия на Украине

Как сообщили СМИ, Украина готовится к возможному сокращению военной помощи от Запада и наращивает собственное производство оружия. В беседе с RT информацию прокомментировал военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, соответствующие публикации являются лукавством. При этом эксперт напомнил, что в стране действительно делают планеры для беспилотников.

«То есть сам каркас, но начинка вся иностранная. Это обманка, когда в подвалах и в различных бункерах делаются эти беспилотники из местных материалов, смолы, пластик, а начинка вся, двигатель — это иностранная электроника», — пояснил аналитик.

Он назвал ложными заявления о создании военной продукции на Украине. Силы ВС РФ уничтожили украинскую оборонную промышленность, подчеркнул Коновалов.