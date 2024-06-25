Кандидат в сенаторы Сэйр: избиратели в США выступили против поставок оружия ВСУ

Американские избиратели выражают беспокойство из-за конфликтов в мире и выступают за прекращение поставок оружия в горячие точки, в том числе на Украину. Об этом РИА «Новости» заявила независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.

Она подчеркнула, что ее кампания узнала мнение сотен тысяч избирателей в Нью-Йорке. По ее словам, американцы не считают нужным продолжать направлять Украине оружие.

Сэйр добавила, что выделение 60 миллиардов долларов ВСУ не поможет установить мир и только приведет к эскалации.

«Не могу припомнить ни одного кризиса, который был бы разрешен сознательными попытками причинить ущерб другим людям», — отметила кандидат в сенаторы.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что США планируют направить украинскому руководству новый пакет помощи на сумму в 150 миллионов долларов. В него войдут ракеты для реактивных систем залпового огня, противотанковое и стрелковое оружие, указал источник издания. По его информации, кассетные снаряды США передавать ВСУ не будут.