Поддубный сообщил о ликвидации в зоне СВО американского наемника Ника Дакворта

Американского наемника Ника Дакворта ликвидировали в зоне СВО. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Евгений Поддубный.

Журналист уточнил, что Дакворта ликвидировали на Запорожском направлении. В машину американского солдата удачи ударил российский FPV-дрон.

Дакворту ранее повезло выжить при ракетном ударе российской армии по лагерю наемников в Краматорске, напомнил Поддубный.

«Тогда и Ник, и его такие же „коллеги-волонтеры“ пытались обставить удар как атаку на гражданский объект. Но факты — вещь упрямая, наши парни накрыли командный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ, а заодно и иностранных наемников, обустроившихся в местной гостинице», — отметил военкор.

В Краматорске было большое количество американского персонала, рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер после удара по базе. Среди ликвидированных американских наемников были военные советники и участники боевых действий.