Аллею Славы в честь участников СВО открыли в Химках

Новая Аллея Славы, посвященная героям специальной военной операции, открылась в Химках на территории научно-производственного объединения Лавочкина рядом с памятником знаменитому советскому истребителю времен Великой Отечественной войны — Ла-5. Участие в церемонии приняли руководство «Роскосмоса», сотрудники предприятия, волонтеры, мотоциклисты клуба «Ночные волки», а также представители «Боевого братства» и других организаций.

«Мы обязаны помнить о героях прошлого и настоящего, передавать эту память из поколения в поколение. Наша главная задача сейчас — делать все возможное, чтобы бойцы на передовой и их семьи здесь в тылу чувствовали нашу поддержку», — выделила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Вместе они посадили деревья, символизирующие веру в победу и напоминающие о храбрости и стойкости защитников Родины.

Выбор места для аллеи не случаен. Самолеты конструктора Семена Лавочкина были одними из ключевых истребителей во время Великой Отечественной войны.

Дебют Ла-5 в бою состоялся 14 августа 1942 года в районе Ульяново — Сухиничи — Козельск. За 27 воздушных боев советские пилоты сбили 16 вражеских самолетов. Ла-5 стал символом мужества летчиков и труда тыла, способствовавших общей Победе.