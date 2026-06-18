Аллею славы героев СВО открыли в образовательном центре в Красногорске

Восемь героев погибли, двое числятся без вести пропавшими. Увековечить память одних и высадить деревья в честь победного возвращения других предложили педагоги образовательного центра — чтобы там было место, куда можно прийти и сказать: «Мы помним. Мы гордимся». Инициативу поддержала администрация муниципалитета и глава Красногорска Дмитрий Волков.

Для семьи Шипиловых саженец липы — не просто дерево, а живая память о сыне и брате Андрее, который погиб в зоне СВО в августе 2024 года. Рядом посадили липу жена и сын Дмитрия Золотова, который сейчас на передовой защищает Родину, обеспечивая покой земляков. Всего высадили около молодых 30 деревьев.

Аллея славы героев СВО станет символом благодарности тем, кто сейчас защищает границы, и тем, кто отдал жизнь за мирное будущее детей, которые бегают по этой школьной территории.