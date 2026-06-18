Аллею славы героев СВО открыли в образовательном центре в Красногорске
На территории образовательного центра «Лидер» в жилом комплексе «Красногорский» появилась Аллея славы героев специальной военной операции. Место выбрали не случайно — в «Лидере» учатся 106 детей участников СВО.
Восемь героев погибли, двое числятся без вести пропавшими. Увековечить память одних и высадить деревья в честь победного возвращения других предложили педагоги образовательного центра — чтобы там было место, куда можно прийти и сказать: «Мы помним. Мы гордимся». Инициативу поддержала администрация муниципалитета и глава Красногорска Дмитрий Волков.
Для семьи Шипиловых саженец липы — не просто дерево, а живая память о сыне и брате Андрее, который погиб в зоне СВО в августе 2024 года. Рядом посадили липу жена и сын Дмитрия Золотова, который сейчас на передовой защищает Родину, обеспечивая покой земляков. Всего высадили около молодых 30 деревьев.
Аллея славы героев СВО станет символом благодарности тем, кто сейчас защищает границы, и тем, кто отдал жизнь за мирное будущее детей, которые бегают по этой школьной территории.
«Мы пишем историю нашей школы. Школа молодая. Мы начинали с музея „Герои неба Великой Отечественной войны“. Через год у нас появилась большая экспозиция, посвященная летчикам высшего офицерского состава, погибшим в зоне СВО. Сейчас мы сажаем эту аллею. Это все наша история, история нашей школы, которая будет писаться. Мы уйдем — музей останется, мы уйдем — деревья будут расти», — подчеркнул председатель Московской областной общественной организации «Герои неба» Андрей Кушнир.
В адрес всех защитников родной земли было сказано много слов признательности, пожеланий скорейшего возвращения и неминуемой победы. Собравшиеся почтили память тех, кто уже никогда не вернется к родным очагам. А вокальная студия «Яркие звезды» исполнила песню «Минута молчания».