Аллею Памяти в честь бойцов СВО открыли во Фрязине

В преддверии 80-летия Великой Победы глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с семьями участников специальной военной операции торжественно открыл Аллею Памяти во Фрязинском лесопарке. Эта аллея посвящена фрязинцам — героям, которые погибли во время СВО.

С глубоким скорбным чувством жители города почтили минутой молчания память о наших бойцах, мужественно вставших на защиту Родины и с честью выполнивших свой воинский долг.

«Каждый из наших ребят — герой, отдавший жизнь не ради наград и похвалы, а ради Родины, ради мирного неба над головой. Пока мы помним их подвиг, они живы в наших сердцах», — отметил глава округа.

После церемонии открытия каждая семья посадила свое дерево в рамках всероссийской акции «Сад Памяти». Каждое из этих деревьев стало живым памятником, символом уважения и вечной памяти о силе духа и мужестве героев.