Аллею памяти участников СВО открыли в поселке Шувое под Егорьевском
В поселке Шувое открыли Аллею памяти героям СВО, которые отправились на фронт из Егорьевска. Ее разместили рядом с обелиском фронтовикам, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны
На открытие пришли родственники погибших, боевые товарищи, представители ветеранских организаций и юнармейцы, а также жители поселка. Они отдали дань памяти тем, кто отправился на защиту Родины и погиб в ходе выполнения поставленных задач.
«Ребята с честью выполнили свой воинский долг. Наша обязанность — сделать все, чтобы их имена остались в истории, и сохранить память о том выборе, который они сделали, не побоявшись отдать собственную жизнь за наше общее будущее» — подчеркнул председатель Совета депутатов в Егорьевске Михаил Лавров.
Каждому из четырех бойцов посвятили отдельный стенд с фотографией, биографией и информацией о наградах.
Аллею разместили рядом с обелиском красноармейцам, которые сражались с нацистами в ходе Великой Отечественной войны.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».