Аллею памяти участников СВО открыли в поселке Шувое под Егорьевском

В поселке Шувое открыли Аллею памяти героям СВО, которые отправились на фронт из Егорьевска. Ее разместили рядом с обелиском фронтовикам, которые сражались с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны

На открытие пришли родственники погибших, боевые товарищи, представители ветеранских организаций и юнармейцы, а также жители поселка. Они отдали дань памяти тем, кто отправился на защиту Родины и погиб в ходе выполнения поставленных задач.

«Ребята с честью выполнили свой воинский долг. Наша обязанность — сделать все, чтобы их имена остались в истории, и сохранить память о том выборе, который они сделали, не побоявшись отдать собственную жизнь за наше общее будущее» — подчеркнул председатель Совета депутатов в Егорьевске Михаил Лавров.

Каждому из четырех бойцов посвятили отдельный стенд с фотографией, биографией и информацией о наградах.

Аллею разместили рядом с обелиском красноармейцам, которые сражались с нацистами в ходе Великой Отечественной войны.

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