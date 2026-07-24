Аллею памяти бойцов СВО открыли в Солнечногорске

Константин Михальков пообщался с родными героев и отметил, что администрация и ветеранские организации всегда будут поддерживать каждую семью, чтобы помочь в любой ситуации и облегчить потерю.

«Здесь покоятся наши земляки, которые отдали жизнь, защищая Родину и будущее нашей страны. Наш долг — сохранить память о каждом из них и быть рядом с их родными», — сказал глава Солнечногорска. По его словам, Аллея памяти создавалась во взаимодействии с семьями погибших бойцов. Все решения, связанные с благоустройством территории и установкой памятников, принимались после обсуждения с родственниками. Муниципалитет полностью обеспечил предоставление мест захоронения, установку мемориалов и дальнейшее содержание комплекса. При его создании также учли уважительное отношение ко всем конфессиям, которых придерживались военнослужащие.

На воинском участке расположены 108 захоронений участников специальной военной операции. Для бойцов, похороненных в 2024 году, уже установили 34 надмогильных сооружения, а в рамках муниципального контракта продолжается строительство еще 39 мемориалов для военнослужащих, захороненных в 2025 году. Во время благоустройства Аллеи памяти здесь оборудовали подходы к местам захоронений, уложили тротуарную плитку, установили поклонный крест, входную арку и информационные стенды.

«Это очень важно. Человек отдал жизнь, защищая Родину и всех нас. Это делается в память о нем, чтобы наши дети, его сыновья, смогли прийти и гордиться своим отцом и другими бойцами, которые защищали нас в такое время», — поделилась вдова героя Дарья.

В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу.