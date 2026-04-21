Аллеи Славы для бойцов СВО создадут в Химках

Глава Химок Инна Федотова сообщила о ключевых инициативах в сфере помощи участникам специальной военной операции и их близким. Одним из центральных проектов станет создание Аллеи Славы на Новосходненском и Мышецком кладбищах.

Принято решение о формировании мемориальных пространств для воинских захоронений жителей Химок, погибших при исполнении долга в ходе специальной военной операции. До сентября этого года планируется благоустроить 85 захоронений.

Параллельно в округе реализуются другие памятные инициативы. В преддверии Дня защитника Отечества открыли мемориальные доски в честь героев специальной военной операции Максима Пильника и Артура Уланова, а также «Парту Героя» в школе имени Матвеева, посвященную Алексею Ковылину.

Особое внимание уделяют системной поддержке семей военнослужащих. При содействии главы выделено помещение для Единого центра помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Там проведут ремонт и оборудуют кабинеты, что позволит оказывать комплексную помощь по принципу «одного окна».

Инна Федотова провела десятки встреч с бойцами, их семьями, волонтерами, ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. На личном сопровождении главы находятся участники программы «Герои Подмосковья» Александр Александров и Шамиль Хабибуллин.

В Химках активно развивается волонтерское движение. В рамках акции «Доброе дело для СВОих» жители вместе с администрацией, депутатами и бизнесом собрали и отправили гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Также по инициативе главы организовали поддержку раненых в филиале госпиталя имени Бурденко — для них передали праздничные угощения.

Реализуемые инициативы формируют комплексный подход к поддержке защитников Отечества и их семей, объединяя усилия власти, общества и бизнеса.