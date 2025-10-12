Аллеи Героев открыли в Павловском Посаде и Электрогорске

В Павлово-Посадском городском округе в торжественной обстановке открыли Аллеи Героев. Мемориальные комплексы, посвященные памяти бойцов специальной военной операции, появились в Павловском Посаде и Электрогорске.

На церемонии открытия собрались семьи погибших участников специальной военной операции, ветераны, депутаты и жители округа. Аллеи Героев появились на городском кладбище в Электрогорске и на новом кладбище в Павловском Посаде. Участники мероприятия возложили цветы к памятникам.

Идея создания мемориалов появилась после того, как муниципалитет удостоили премии «Прорыв года».

«Это не просто мемориалы. Это живая связь поколений, место, где наши дети и внуки смогут прикоснуться к подвигу земляков», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Реализацию проекта поддержало правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев. Мемориал создал скульптор Владимир Иванов.