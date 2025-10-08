Аллеи Героев откроют в Павловском Посаде и Электрогорске 10 октября
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов сообщил о завершающем этапе работ по созданию Аллей Героев в городах Павловский Посад и Электрогорск. Торжественное открытие памятных мест состоится 10 октября.
Подрядная организация отчиталась, что уже установлены основания под стелы, доставлены и монтируются урны и лавочки. Завершена установка освещения и заканчивается монтаж навесов.
Денис Семенов подчеркнул особую важность каждого элемента в создании этих мемориальных пространств.
«Каждая деталь важна, каждый элемент несет глубокий смысл», — отметил глава округа.
Денис Олегович также выразил искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и депутату Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадию Олеговичу Панину за поддержку столь значимого для округа проекта.
Расписание торжественных мероприятий 10 октября: 10:00 — открытие Аллеи Героев в Электрогорске; 12:00 — открытие Аллеи Героев в Павловском Посаде.
«Вместе с семьями наших героев и демобилизованными участниками мы создадим пространство памяти, где каждый сможет отдать дань уважения тем, кто исполняет свой долг,» — заявил Денис Семенов.
По его словам, создание Аллей Героев — это не просто благоустройство территории, это дань уважения истории, совести и связи поколений.