Аллеи Героев откроют в Павловском Посаде и Электрогорске 10 октября

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов сообщил о завершающем этапе работ по созданию Аллей Героев в городах Павловский Посад и Электрогорск. Торжественное открытие памятных мест состоится 10 октября.

Подрядная организация отчиталась, что уже установлены основания под стелы, доставлены и монтируются урны и лавочки. Завершена установка освещения и заканчивается монтаж навесов.

Денис Олегович также выразил искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и депутату Государственной Думы от партии «Единая Россия» Геннадию Олеговичу Панину за поддержку столь значимого для округа проекта.

Расписание торжественных мероприятий 10 октября: 10:00 — открытие Аллеи Героев в Электрогорске; 12:00 — открытие Аллеи Героев в Павловском Посаде.

«Вместе с семьями наших героев и демобилизованными участниками мы создадим пространство памяти, где каждый сможет отдать дань уважения тем, кто исполняет свой долг,» — заявил Денис Семенов.

По его словам, создание Аллей Героев — это не просто благоустройство территории, это дань уважения истории, совести и связи поколений.