Алаудинов рассказал, как пленные ВСУ выдали секретную информацию

Российские военные на Курском направлении взяли в плен бойцов ВСУ, которые рассказали о месте базирования нацбатальона «Кракен»*. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня отряд „Каштана“ провел мероприятие — взяли пленных. 41-я бригада. Вот мы уже знаем, что сзади них находится подразделение „Кракен“*», — написал он.

По словам Алаудинова, пленные боевики раскрыли численность подразделений, которые вынуждены были бросить против ВС России для того, чтобы удержать участок.

Командир спецназа «Ахмат» ранее сообщил, что при попадании в плен в Курской области солдаты ВСУ пытаются выдать себя за представителей гражданских профессий. Однако их быстро вычисляют по информации из личных мобильных телефонов.

*Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.