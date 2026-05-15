Акцию «Вахта памяти» в честь бойцов СВО провели в школе Солнечногорска

Среди почетных гостей присутствовали волонтер СВО, многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам, актер и телеведущий Александр Зарубин, а также председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко.

Участники мероприятия почтили память защитников Родины минутой молчания. Школьники представили биографии героев, а гости поделились воспоминаниями о них, подчеркнув их достижения в учебе и спорте, личные качества и преданность Отечеству. За службу они были награждены орденами Мужества, медалями «За отвагу», медалью Суворова и другими наградами.

«Мы должны помнить и говорить о них. Пока мы это делаем — ребята живы. Это наши герои, и мы будем делать все, чтобы история была не забыта и из поколения в поколение передавалась вечная память о людях, которые отдали себя целиком, чтобы приблизить победу и каждый из нас смог почувствовать мирное небо над головой», — сказал Александр Зарубин.

Завершением мероприятия стало возложение цветов к портретам героев.