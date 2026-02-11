Акцию в поддержку бойцов СВО провели в Дмитрове

В парке «Сосновый бор» прошла акция, посвященная землякам, участвующим в специальной военной операции. Гости написали письма военнослужащим и послушали патриотические песни в исполнении творческих коллективов округа.

Концерт «Спасибо героям» организовали артисты Центрального Дворца культуры «Созвездие». Перед зрителями выступили Екатерина Гоголкина из студии эстрадного вокала «Новая волна» и Андрей Куманов, руководитель ансамбля «Фолк Ремикс». В программе прозвучали композиции военных лет и современные произведения. Зрители почтили память погибших минутой молчания.

На площадке акции «Письмо солдату» дети и взрослые создавали открытки и писали послания защитникам. Волонтеры помогали оформлять тексты. В конверты вкладывали теплые слова: «Мы вас ждем», «Мы вами гордимся», «Вы не одни».

Один из бойцов поделился историей.

«Я получил письмо от восьмилетнего мальчика. Он написал, что его семья помогает нам: бабушка вяжет носки и плетет сети, мама с сестрой собирают продукты. У меня нет своих детей, но я почувствовал, что этот мальчишка мне родной. Столько тепла было в его словах: „Возвращайтесь домой скорее, мы вас ждем!“».