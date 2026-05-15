Акцию «Письмо солдату» провели в детском саду «Знайка» в Химках

Патриотическая акция «Письмо солдату» состоялась в детском саду «Знайка» в Химках. Воспитанники вместе с воспитателями подготовили теплые послания и рисунки для бойцов, находящихся на передовой.

Участие в мероприятии приняли лидеры Движения общественной поддержки Антон Блинов и Ольга Игнатьева.

«Мы должны помнить о наших героях и поддерживать их морально. Каждое письмо — это теплое слово, которое они очень ждут», — подчеркнул Антон Блинов.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев отметил, что такие мероприятия помогают формировать у детей чувство гордости за свою страну и уважение к тем, кто защищает ее.

Акция «Письмо солдату» в Химках проводится на регулярной основе. Она способствует укреплению связи между гражданами и защитниками Отечества, а также вдохновляет на новые инициативы по поддержке бойцов.