Акцию «Письмо солдату» провели в детском саду «Росинка» в Химках

Патриотическая акция «Письмо солдату» прошла в детском саду «Росинка» в Химках. Мероприятие объединило воспитанников, педагогов и общественных деятелей.

Вместе с детьми в акции участвовали лидеры Движения общественной поддержки Антон Блинов и Екатерина Калюжная.

История таких писем солдатам уходит корнями в годы Великой Отечественной войны, когда каждое слово могло поддержать бойца на фронте. Они были не просто средством связи, а мощным источником моральной силы для солдат, сражавшихся за свободу Родины.

Лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин отметил, что акция «Письмо солдату» проводится в Химках на регулярной основе. Все собранные послания вместе с продуктами и медикаментами передают в местный пункт сбора гуманитарной помощи, а затем отправляют на передовую бойцам. Мероприятие стало частью работы по воспитанию у подрастающего поколения уважения к истории страны.