Акцию новогодних поздравлений запустили в Лобне

Ее проводят в Центральной библиотеке. Жители городского округа Лобня могут оформить новогодние открытки, записать видеообращения, адресованные родным и близким.

К акции присоединилась и глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Вместе с близкими участников СВО, заместителем председателя Союза десантников городского округа Клин Леонидом Сауковым и руководителем Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Денисом Филипповым направили слова поддержки нашим военнослужащим на передовой», — поделилась руководитель муниципалитета в своем телеграм-канале.

Она отметила, что новогодние послания доставят адресатам Почтой России. Чтобы отправить открытку близким или бойцам спецоперации, находящимся на фронте, необходимо обратиться по адресу: улица Чехова, 5. Для тех, кто хочет записать видеопоздравление, на площадке оборудовали специальные зоны. Самые интересные послания опубликуют в официальном телеграм-канале администрации городского округа Лобня.

Напомним, что в библиотеке продолжает работать резиденция Деда Мороза с мастер-классами для детей.