Акцию «Доброе дело» провели в День России в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

В День России в городском округе Лобня состоялась акция «Доброе дело». Жители города собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и их семей.

Основным стал пункт сбора на улице Мирной, 13к2, а временный организовали в парке Киово. По обоим адресам жители Лобни приносили необходимые предметы для быта. Волонтерам удалось собрать большое количество гуманитарной помощи для нужд бойцов. Одежду, средства гигиены, медикаменты, продукты, а также плиты и газовые баллоны передадут в военнослужащим в ближайшее время. Также в этот день каждый желающий имел возможность написать письмо бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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