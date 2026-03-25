Акцию «Доброе дело» проведут в Черноголовке

В Черноголовке стартовала благотворительная акция «Доброе дело», приуроченная к значимой дате — четвертой годовщине одноименного проекта. В период с 23 по 29 марта 2026 года жители наукограда имеют возможность внести свой вклад в поддержку тех, кто несет службу в зоне специальной военной операции, а также тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации.

Проект «Доброе дело» за четыре года своего существования стал настоящей точкой притяжения для неравнодушных черноголовцев.

«Ежегодные акции по сбору гуманитарной помощи демонстрируют силу духа и единство жителей, готовых прийти на помощь в трудную минуту. Инициатива направлена не только на материальную поддержку, но и на моральную, демонстрируя, что бойцы и мирные жители, оказавшиеся в сложных условиях, не забыты», — отметили организаторы.

Для удобства горожан организованы три пункта приема гуманитарной помощи. Основной пункт находится по адресу: Институтский проспект, дом № 8, вход со стороны арки, «Социальный магазин»: Проезд Строителей, дом № 1, МУК КДЦ «Гамма»: Улица Третья, дом № 6.

Волонтеры принимают продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены и медикаменты.