Акция в память о погибших в Донбассе детях прошла в Ногинске

Дата памяти связана с трагическими событиями 27 июля 2014 года, когда в результате обстрела центра Горловки погибли мирные жители, в том числе дети. С тех пор этот день стал символом памяти о самых юных жертвах вооруженного конфликта.

По официальным данным, с 2014 года в ДНР и ЛНР погибли 330 детей. Их имена увековечены на мемориальном комплексе «Аллея ангелов» в Донецке. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия: минуты молчания, возложение цветов и игрушек к мемориалам.

К всероссийской акции-реквиему присоединилась Ассоциация ветеранов СВО Богородского округа. Центральной площадкой мероприятия стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами выступили Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Участники акции почтили память погибших детей и выразили поддержку семьям, потерявшим близких.