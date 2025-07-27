Вся Россия 27 июля скорбит по невинным детям, ставшим жертвами военного конфликта. С 2014 года в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, а также в соседних регионах из-за обстрелов и взрывов погибло свыше 350 детей, среди которых был младенец всего 24 дней от роду.
В Мемориальном парке Коломны при поддержке местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, фонда «Защитники Отечества» и Комитета воинских семей прошла акция-реквием в память о погибших детях.
В мероприятии приняли участие 25 семей военнослужащих: ветераны специальной военной операции вместе с супругами и детьми возложили к монументу «Скорбящая мать» цветы и детские игрушки.
«Мы все с вами живем ради детей, ради их счастливого будущего. Когда гибнут невинные — это большое горе. Дети не должны умирать — они должны учиться, играть и радоваться жизни. Но мечты погибших мальчишек и девчонок, именам которых сегодня звучат по всей стране, никогда уже не сбудутся. Этому нет прощения», — отметил руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексей Каратеев.
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Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Коломне
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