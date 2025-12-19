Акция «Тепло из дома» прошла в Серпухове

Перед наступлением Нового года в Серпухове развернулась благотворительная акция «Тепло из дома», целью которой стало оказание всесторонней поддержки российским военным, находящимся на линии фронта. Местные жители собрали более пятисот подарков.

«Инициатива была встречена жителями Серпухова с огромным энтузиазмом. Начавшись в декабре, акция быстро набрала обороты, привлекая сотни небезразличных сердец. Люди искренне откликаются на призыв помочь, отдавая частичку души и тепла тем, кто защищает мирное небо над головой», — сообщили организаторы.

Многие общественные организации внесли вклад в сбор подарков: в этой инициативе приняли участие представители Серпуховского отделения Союза женщин России, активисты объединения «Доброе сердце» из Серпуховского колледжа, Центр внешкольной работы, курсанты военного училища имени Маргелова, а также профсоюзная организация работников здравоохранения и госучреждений.

Внутри подарков лежат теплые предметы первой необходимости: одежда, головные уборы, перчатки, носки, свитера, варежки и шарфы.