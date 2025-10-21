Акция «Свеча памяти» прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенске
В поселке имени Цюрупы состоялась акция «Свеча памяти», посвященная воинам, отдавшим свои жизни при исполнении интернационального долга. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
В акции приняли участие семьи погибших, ветераны боевых действий, ученики и школы «Траектория успеха», представители Воскресенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и МОО «Союз десантников».
Председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, выступая перед собравшимися, подчеркнули важность сохранения памяти о героях, отдавших жизни за мир и безопасность.
Панихиду по погибшим воинам провел настоятель Георгиевской церкви — священник отец Николай.
Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем от Воскресенского отделения Московской областной общественной организации «Союз десантников» Воскресенскому отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», ООО «ВЕРЕСК», ООО «ОлДим», «ПАКС — Фарма» за сбор и доставку грузов воинским подразделениям в зоне проведения специальной военной операции.