Акция «Свеча памяти» прошла в поселке имени Цюрупы в Воскресенске

В поселке имени Цюрупы состоялась акция «Свеча памяти», посвященная воинам, отдавшим свои жизни при исполнении интернационального долга. Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В акции приняли участие семьи погибших, ветераны боевых действий, ученики и школы «Траектория успеха», представители Воскресенского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» и МОО «Союз десантников».

Председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Олег Стегура, выступая перед собравшимися, подчеркнули важность сохранения памяти о героях, отдавших жизни за мир и безопасность.