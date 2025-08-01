Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Чехове

Всероссийскую акцию «Собери ребенка в школу» проводят для того, чтобы помочь подготовиться к началу нового учебного года семьям, попадающим под льготные категории. Глава Чехова Михаил Собакин вручил рюкзак с набором школьных принадлежностей детям из поселка Шарапово.

Супруги Очерет воспитывают троих детей. Алексей Очерет — участник специальной военной операции, служит по контракту в воздушно-десантных войсках. Его наградили орденом Мужества, медалью «За Отвагу», медалью Суворова и медалью Жукова. Алексей также принимал участие в военных действиях в Сирии.

Старшая дочь Ульяна учится в школе № 8 города Чехова и пойдет в этом году в шестой класс. Девочка любит математику, увлекается спортом, играет в футбол.

«Мы для тебя собрали рюкзак. Здесь все, что необходимо для школы. Я попросил, чтобы все наши подарки были яркими, красивыми. С наступающим первым сентября!» — поздравил школьницу Михаил Собакин.

Младшие дети тоже получили подарки: конструктор военной техники и ходунки-каталку.