Акция «Собери ребенка в школу» началась в Шатуре

Федеральный проект Всероссийской политической партии «Единая Россия» помогает подготовить к учебному году детей из нуждающихся семей. В муниципальном округе Шатура открыли четыре пункта приема школьных принадлежностей.

Канцелярские товары, рюкзаки, пеналы можно принести по следующим адресам: Торговый центр «Евростиль», улица Жарова, дом № 41, улица Интернациональная, дом № 17А и дом № 6, в Шатуре, а также улица 3 Интернационала, дом № 24, в Рошале.

Отметим, что муниципальный округ участвует в акции ежегодно. В этот раз жители помогут детям бойцов специальной военной операции, детям-инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей и детям из новых регионов.

«В общественную приемную уже обратились девять семей, нуждающихся в помощи. Неравнодушные жители, члены Общественной палаты округа, депутаты участвуют в подготовке детей к школе», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ольга Бурмистрова.

Также благотворительную акцию поддержал депутат Александр Гуреев.

«Это реальная помощь тем, кто сейчас в этом нуждается. Акция проходит уже более 10 лет. Спасибо всем, кто помогает», — поблагодарил народный избранник.

Акция продлится до конца августа. Принять в ней участие может каждый желающий.