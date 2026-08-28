Акция «Собери ребенка в школу» для детей участников СВО прошла в Ступине

В городском округе Ступино состоялась традиционная благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой детям из семей участников специальной военной операции вручили школьные принадлежности и рюкзаки. Одной из первых семей, получивших помощь, стали Кривошеи из села Ивановское, где двойняшки Саша и Иван впервые сядут за парты 1 сентября.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО посетили семью Кривошей, чтобы лично поздравить будущих первоклассников и передать им все необходимое для учебы: новые рюкзаки, тетради, пеналы и другие канцелярские принадлежности. Старшая дочь Диана уже учится в школе, и для родителей было важно, чтобы все дети были готовы к новому учебному году.

Семья Кривошей переехала в Подмосковье из Донецкой Народной Республики в 2022 году. Отец троих детей, Андрей Кривошей, в 2023 году ушел добровольцем на специальную военную операцию и героически погиб, за что был посмертно награжден орденом Мужества. Акция «Собери ребенка в школу» стала для таких семей важной поддержкой, помогая детям чувствовать заботу и внимание.

В этом году в акции участвуют представители администрации, депутаты, волонтеры и неравнодушные жители. В Ступине до 28 августа действуют шесть пунктов сбора, куда можно принести рюкзаки, пеналы и полный набор канцелярских принадлежностей для детей героев. Такие встречи стали доброй традицией в канун Дня знаний, подчеркивая, что семьи погибших воинов всегда находятся под защитой муниципалитета и региона.