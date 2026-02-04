Акция поддержки семей участников СВО прошла в Воскресенске

Волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» помогли убрать снег у дома вдовы участника специальной военной операции. Помощь была оказана 3 февраля в рамках акции «Тепло для героя».

Инициатива направлена на помощь самим защитникам, их семьям, а также военнослужащим, проходящим реабилитацию после ранений.

Как отметил руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов, забота о героях и их близких является приоритетом партии. По его словам, акция будет расширяться и охватит все больше муниципалитетов Подмосковья, чтобы обеспечить поддержку каждой нуждающейся семье.

Такие мероприятия не только оказывают практическую помощь, но и укрепляют связь между обществом и семьями военнослужащих, подчеркивая важность солидарности. Акция прошла в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение».