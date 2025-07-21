Акция по уборке мусора и заготовке дров для ветеранов прошла в Щелкове

Местом проведения традиционного экологического мероприятия «Чистый лес» стал поселок городского типа Фряново. В субботнике приняли участие более 50 человек.
Акция объединила активистов партии «Единая Россия», представителей лесничества, молодежь и неравнодушных жителей муниципалитета. Участники субботника очистили от мусора участок леса площадью около гектара, собрав восемь кубометров отходов и измельчив пять кубометров валежника. Кроме того, активисты заготовили и отвезли 12 кубометров дров для ветеранов Великой Отечественной войны.
В рамках мероприятия был также организован сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
Акция «Чистый лес» проходит в рамках национального проекта «Экология» федеральной программы «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».
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