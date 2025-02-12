Акция по сбору теплых вещей для участников СВО стартовала в Чехове

До 23 февраля в рамках проекта «Историческая память» в Чехове проходит сбор гуманитарной помощи для бойцов спецоперации, а также для раненных военнослужащих, находящихся в госпиталях. Округ присоединился к благотворительной акции «Тепло для героя»

В округе по поручению главы муниципалитета активисты местного отделения партии «Единая Россия» формируют гуманитарный груз и передают его членам клуба «Активное долголетие». В этот раз им передали пряжу для изготовления теплых вещей, которые отправят участникам СВО.

Женщины с любовью и трепетом относятся к изготовлению свитеров, носков, варежек, перчаток и шапок. Забота и поддержка помогает нашим бойцам чувствовать себя важными и ценными, а также укрепляет их моральное состояние.

Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Жители могут отправить российским военнослужащим теплые вещи, письма со словами поддержки и подарки, связанные своими руками.

В Чехове пункт сбора размещен в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Дружбы, д. 21. Отметим, что сбор гуманитарной помощи в округе проходит на регулярной основе.