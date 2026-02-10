Акция по сбору продуктов для участников СВО стартовала в Балашихе

Гуманитарная акция «СВОя еда» организована местным отделением Комитета семей воинов Отечества. Инициатива направлена на сбор помощи для солдат, и уже собрала значительное количество продуктов.

Жители приносят в первую очередь сушеные овощи и фрукты — яблоки, груши, морковь. Эти продукты долго хранятся, являются источником витаминов и удобны для использования в полевых условиях.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества округа Ольга Бортновская отметила, что любой вклад имеет большое значение для тех, кто сегодня выполняет боевые задачи. Она также подчеркнула, что это не просто гуманитарная помощь, а знак поддержки, уважения и благодарности защитникам.

Акция проходит при активном участии волонтеров, которые принимают, сортируют и упаковывают продукцию. Их труд и преданность делу не остаются незамеченными — они же и становятся связующим звеном между жителями города и военнослужащими.

После завершения сбора вся гуманитарная помощь будет направлена в зону проведения специальной военной операции и передана военнослужащим.