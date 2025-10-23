Акция по сбору помощи бойцам СВО завершится в Пушкино 24 октября

В преддверии Дня народного единства жители округа объединили усилия в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело», чтобы оказать поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и жителям новых регионов России. Благотворительная акция, направленная на сбор необходимых вещей и средств, проходит с 20 по 24 октября включительно.

Организаторы подчеркивают, что акция проводится с целью объединить неравнодушных граждан и направить собранную помощь тем, кто в ней нуждается.

Для нужд фронта и мирных жителей принимаются самые необходимые вещи. В первую очередь, это продукты питания с длительным сроком годности. Особое внимание уделяется сбору средств индивидуальной защиты и экипировки: спальных мешков, теплых одеял, одежды и обуви, перчаток и балаклав. Кроме того, значительную часть списка составляют медикаменты и средства гигиены.

Помимо этого, осуществляется активный сбор технических средств, таких как портативные зарядные устройства, батарейки различных типов, фонари, генераторы электроэнергии и рации. Пункты приема гуманитарной помощи открыты ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресам: Пушкино, улица Некрасова, дом № 3а и Ивантеевка, улица Победы, дом № 20.