Акция по сбору макулатуры прошла в Солнечногорске

Акцию провела общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск. Учащиеся, их родители и преподаватели собрали 7150 килограммов макулатуры.

«Акция „V единстве Zа Победу“ — это не только сбор макулатуры, но и возможность внести свой вклад в помощь тем, кто сейчас находится на передовой. Хочу сказать спасибо всем нашим образовательным учреждениям, за то, что они смогли объединиться для достижения общей цели. Вырученная сумма будет направлена на помощь участникам специальной военной операции и их семьям», — отметил руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Артем Жаров.

Общественная приемная планирует продолжать проводить подобные мероприятия, привлекая большее количество участников.