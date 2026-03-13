Акция по сбору макулатуры пройдет в Жуковском

В авиаграде стартовал сбор макулатуры, объединивший экологическую повестку и гуманитарную миссию. Общественная палата округа совместно с Централизованной библиотечной системой Жуковского объявили о присоединении к масштабной подмосковной акции «V Единстве Za Победу».

Проект позволяет не только очистить дома и офисы от ненужной бумаги, но и внести реальный вклад в поддержку защитников Отечества. Сбор продлится до 25 апреля. Жители могут принести накопленные запасы бумаги в библиотеку № 8, которая стала официальным пунктом приема. Адрес: улица Фрунзе, дом № 28, здание Дворца культуры, третий этаж. График приема: с понедельника по субботу, с 11:00 до 19:00.

К переработке принимается широкий спектр печатной продукции: офисная белая бумага и черновики, старые газеты, журналы и рекламные проспекты, книги и устаревшие учебники, а также картонные коробки и любая бумажная упаковка.

Вся собранная макулатура будет отправлена на перерабатывающие предприятия региона. Вырученные средства организаторы направят на закупку гуманитарной помощи: медикаментов, снаряжения и необходимых вещей для бойцов в зоне специальной военной операции. Также помощь будет оказана мирным жителям приграничных районов и новых территорий России.