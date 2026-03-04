Акция по сбору макулатуры началась в Одинцовском округе

Одинцовский городской округ принимает участие в региональной экологической акции по сбору макулатуры «V Единстве Zа Победу». Она проводится в рамках работы платформы #ЭкоЛогичноеПодмосковье, совместно с Общественной палатой Московской области.

Инициатива реализуется при поддержке подмосковного правительства в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Акция «V Единстве Zа Победу» стартовала 23 февраля и продлится до 30 апреля этого года. Ее цель — помощь военнослужащим региона — участникам специальной военной операции и жителям новых регионов, а также уменьшение количества бумажных отходов, вовлечение населения к сдаче макулатуры во вторичную переработку и сохранение лесных ресурсов России.

Подобные экологические мероприятия проводятся регулярно на территории муниципалитета.