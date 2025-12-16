Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО прошла в Котельниках

В Котельниках собрали очередной гуманитарный груз. В городском округе в шестой раз прошла благотворительная акция «Доброе дело».

Горожане принесли в пункт сбора то, что нужно нашим бойцам сейчас на передовой: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты.

«Все неравнодушные граждане приходят, собирают гуманитарную помощь, которую мы отправим в зону специальной военной операции. Все это придет на пункт в Одинцово и оттуда уже пойдет по дислокациям. Очень нужное и хорошее дело для наших бойцов в преддверии Нового года», — отметил глава Котельников Михаил Соболев.