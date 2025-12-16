Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО прошла в Котельниках
В Котельниках собрали очередной гуманитарный груз. В городском округе в шестой раз прошла благотворительная акция «Доброе дело».
Горожане принесли в пункт сбора то, что нужно нашим бойцам сейчас на передовой: продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты.
«Все неравнодушные граждане приходят, собирают гуманитарную помощь, которую мы отправим в зону специальной военной операции. Все это придет на пункт в Одинцово и оттуда уже пойдет по дислокациям. Очень нужное и хорошее дело для наших бойцов в преддверии Нового года», — отметил глава Котельников Михаил Соболев.
Учитель биологии и заместитель директора школы № 1 Ольга Николаева не понаслышке знает, что нужно нашим солдатам. В зоне СВО обеспечивают безопасность нашей Родины супруг и брат. Ольга — их надежный тыл. Вместе со школьниками педагог плетет маскировочные сети, организует для семей бойцов праздники, консультирует их по самым разным вопросам. А в этом году Ольга стала одной из восьми финалисток конкурса «Женщина-герой».
«Это такая позиция, это обязанность, мы должны помогать фронту — кто, если не мы?! Вместе мы — сила и каждый день продвигаем нашу страну к Победе», — сказала Ольга Николаева.
Всего по итогам акции «Доброе дело» было собрано и отправлено в зону СВО более 12,5 тонны гуманитарной помощи.