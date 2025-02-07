Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО продлится в Солнечногорске до 12 февраля

Отдел молодежной политики совместно с движением «Волонтеры Подмосковья» проводят акцию «Доброе дело — нашим защитникам» в Солнечногорске. Они организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Акция началась 5 февраля, и жители уже активно поддерживают бойцов. Они приносят в Молодежный центр «Подсолнух» необходимые вещи. Среди собранных предметов — одежда, продукты питания, одноразовая посуда, средства личной гигиены, медикаменты и многое другое.

«Каждый житель может сделать доброе дело и внести свой вклад в помощь для наших бойцов. Помимо сбора для участников специальной военной операции, также помогаем их семьям. Приносите для детей книги, канцелярию и рюкзаки», — отметила начальник отдела молодежной политики администрации городского округа Солнечногорск Марина Гасымова.

Пункт приема находится в Молодежном центре «Подсолнух» по адресу: улица Вертлинская, дом № 1. Режим работы: с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Помощь для бойцов также принимают в Молодежном центре «Возрождение» на улице Дзержинского, дом № 13, четвертый этаж, кабинет № 28. Режим работы: с 09:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.

Ознакомиться с полным списком необходимых предметов можно на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.