Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО продлится в Подмосковье до 12 февраля

«Проект „Доброе дело“ уже почти три года находит сильный отклик у жителей Московской области. Школьники, студенты, представители бизнеса и просто неравнодушные жители приносят помощь в волонтерские пункты сбора, которые открыты в каждом городском округе. Акция стартовала 5 февраля, но людей, желающих поддержать и порадовать наших бойцов, так много, что были открыты еще 56 дополнительных точек», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Помочь можно не только вещами, но и деньгами. Для этого работает платформа помощь-героям.рф, где каждый может выбрать, на что именно пойдут его средства. Волонтеры регулярно общаются с бойцами и передают им то, что нужно в первую очередь. Присоединиться к акции могут и бизнесмены. Для этого нужно написать волонтерам на почту info@volontermo.ru. Принести помощь можно до 12 февраля, после чего все вещи отправят бойцам.