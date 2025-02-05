Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО началась в Реутове

В Реутове стартовала благотворительная акция «Доброе дело нашим защитникам», приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества. С 5 по 12 февраля жители города смогут принять участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся на передовой, а также для пациентов военных госпиталей.

Инициатива проводится в рамках проекта «Доброе дело» и предполагает сбор различных необходимых вещей: одежды, обмундирования, инструментов, технических средств, медикаментов, продуктов длительного хранения и средств личной гигиены. Полный список предметов, которые можно передать, доступен в информационных карточках.

Горожан приглашают присоединиться к акции и внести свой вклад в поддержку защитников. Для удобства участников организованы пункты приема: в Центре культуры и искусств на Южной, 5 и Спортивной школе «Приалит» на Новой, 1а. Они работают ежедневно с 10:00 до 21:00.

Кроме того, вещи можно передать в городские библиотеки по адресам: улица Ленина, 2 и Юбилейный проспект, 38. Библиотеки принимают помощь со вторника по субботу с 11:00 до 19:00.