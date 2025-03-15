Акция по сбору гумпомощи для бойцов СВО «Доброе дело» прошла в Лобне

Жители приносили в Центр поддержки бойцов специальной военной операции и их семей продукты питания, одежду и другие необходимые вещи. В акции «Доброе дело» приняли участие предприниматели, трудовые коллективы, депутаты, волонтеры, специалисты коммунальных служб городского округа Лобня.

Сотрудник отдела безопасности управляющей компании «Парус» Алексей Радюк два года служил на фронте и вернулся домой после ранения. Он также участвовал в сборе гуманитарного груза для защитников.

«То, что люди всем миром собрали, это реально большая помощь. Особенно знаешь, что тебя ждут, заботятся, не бросают. Это очень помогает, воодушевляет, сплачивает», — подчеркнул он.

Акцию «Доброе дело» проводят в Лобне регулярно, благотворительное мероприятие объединяет людей разных возрастов и профессий.

«Присоединились и управляющие компании, и предприятия города, и Торгово-промышленная палата, и теплосеть. Спасибо всем!» — поблагодарила участников акции руководитель муниципалитета Анна Кротова.

В четвертый раз в этом году отправится в зону проведения специальной военной операции руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей Дарья Косых. Она всегда лично сопровождает гуманитарный груз и знает, как военнослужащие ждут посылок из дома.

«Им очень важно зацепиться за что-то гражданское, вдохнуть той жизни, узнать новости. Для них это просто полное сумасшествие. То я им яйца привезу, то колбасу, то еще какие-то подарки, помимо основной гуманитарной помощи. Конечно, это очень ценно», — поделилась она.

Помимо вещей и продуктов, бойцам доставляют письма с теплыми и искренними словами поддержки.