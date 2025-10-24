Акция по сбору гуманитарной помощи стартовала в Орехово-Зуеве

В преддверии Дня народного единства, в округе дан старт благотворительной акции «Сила V единстве». Инициатива, направленная на оказание гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, стартовала 20 октября и продлится до 1 ноября включительно.

«Организаторами акции выступают Центр развития образования, Управление образования округа и педагогический клуб „ПРОдвижение“. Педагогический клуб „ПРОдвижение“ играет важную роль в развитии образовательной сферы округа. Помимо оказания методической и психологической поддержки педагогам, клуб активно занимается распространением передового педагогического опыта и повышением престижа профессии учителя», — сообщили организаторы.

Чтобы принять участие в акции и оказать поддержку участникам СВО, необходимо обратиться в здание Центра развития образования, расположенное по адресу: улица Гагарина, дом 45. Сотрудники Центра принимают гуманитарную помощь в будние дни с 09:00 до 17:00. Сформированный груз оперативно доставляется бойцам. В перечень наиболее востребованных и необходимых вещей входят предметы личной гигиены, теплая одежда и продукты питания длительного хранения.