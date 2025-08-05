Акция по сбору гуманитарной помощи началась в Химках

Акция «Доброе дело» будет продолжаться в Химках до 17 августа. Принять участие в ней может каждый желающий, для этого необходимо принести медикаменты, теплую одежду и обувь, а также средства личной гигиены, продукты длительного хранения, снаряжение и предметы быта.

Главный пункт приема открыт на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом № 18б. Обратиться сюда можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45.

«Уважаемые жители Химок, присоединяйтесь к доброй акции, направленной на поддержу наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, мирных жителей присоединенных территорий и школьников. Только сообща, мы сможем помочь тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Помимо этого, по будням с 9:00 до 18:00 в Химках работают дополнительные пункты сбора. Расположены они по следующим адресам: деревня Брехово, дом 72; улица Совхозная, дом 4; улица Московская, дом 21; Юбилейный проспект, дом 33/2; поселок Лунево, строение 26; микрорайон Подрезково, улица Центральная, дом 1 а; микрорайон Сходня, улица 7-й Гвардейской дивизии, дом 21.