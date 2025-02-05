Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Солнечногорске

Жителей Солнечногорска приглашают присоединиться к акции «Доброе дело — нашим Защитникам» в поддержку бойцов специальной военной операции. Все желающие смогут принести гуманитарную помощь в пункты приема до 12 февраля.

В пунктах приема гуманитарной помощи принимают одежду и обмундирование, инструменты, технику и специальное оборудование, одноразовую посуду и продукты питания, средства для личной гигиены и медикаменты. Ознакомиться с полным списком необходимых предметов можно на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Верю, что у нас много неравнодушных граждан. Поучаствовав в акции, вы окажете поддержку тем, кто стоит на защите нашей Родины, и внесете свой вклад в укрепление нашего общества и единства», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Пункты приема гуманитарной помощи расположены в Солнечногорске в Молодежном центре «Подсолнух» по адресу: улица Вертлинская, дом № 1. Он работает по будням с 9:00 до 18:00. А также в Молодежном центре «Возрождение» по адресу: улица Дзержинского, дом № 13, четвертый этаж, кабинет № 28. Режим работы — будни с 09:30 до 17:30

Акция проходит при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области совместно с движением «Волонтеры Подмосковья».