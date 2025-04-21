Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Подольске

Благотворительное мероприятие «Подольск помогает» будет проходить в муниципалитете с 21 по 25 апреля. Для участников специальной военной операции соберут генераторы, автономные отопители, строительные инструменты и продукты с длительным сроком хранения и многое другое.

Глава городского округа Григорий Артамонов напомнил, что приближается знаменательная дата — 80-летие Великой Победы, которая стала символом несгибаемой воли, мужества нашего народа.

«В далеком 1945-м фронт и тыл были едины, и каждая помощь, каждая весточка с родной земли приближали этот священный день. Сегодня на передовой, как и тогда, наши защитники. И у нас есть возможность поддержать их», — сказал руководитель муниципалитета.

Передать необходимые бойцам СВО вещи можно через Волонтерский центр, расположенный на улице Ульяновых, 1. Также по предварительной записи можно посетить пункт сбора гуманитарной помощи на улице Парковой, 34.