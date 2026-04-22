Акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО началась в Подольске

Подольск продолжает оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В городском округе регулярно проходит акция «Подольск помогает», в ходе которой собирают тонны полезных вещей для бойцов.

Начиная с 2022 года, волонтеры собрали более 100 тонн гуманитарной помощи. В акции принимают участие организации, предприятия, школы. Помогают не только взрослые, но и дети. Воспитанники дошкольного отделения 24-й школы вместе с родителями и педагогами приобрели все необходимое для бойцов.

«Родители, ученики, воспитанники с большой радостью всегда собирают гумпомощь: средства личной гигиены, лекарственные препараты, одежду первой необходимости», — рассказала заместитель директора по дошкольному образованию Надежда Веселова.